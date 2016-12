Prefeitura entrega restauração da Estação Ferroviária Prefeito José Fernandes Valente nesta quarta-feira, 21

A solenidade de entrega das obras acontece às 19h30

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, entrega nesta quarta-feira, 21, a reforma e restauração da Estação Ferroviária Prefeito José Fernandes Valente. O local que é o marco do desenvolvimento econômico do município e de sua expansão urbana, iniciados na década de 1940, está restaurado e pronto para receber a população. A solenidade de entrega das obras acontece às 19h30.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Augusto César de Almeida, a antiga estação ficou anos escondida e quase esquecida, um prédio antigo, sujo e sem serventia. “No entanto, no final de novembro do ano passado, após mais de dez anos de batalhas e desobediências às determinações judiciais, o respeito pela história da cidade venceu a guerra contra a ignorância e iniciou-se o trabalho de reconstrução e restauração da velha estação, que ali está desde 1935”, disse.

O trabalho de restauração se tornou possível graças à aprovação de projeto apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura ao Ministério da Justiça e com o qual se obteve recursos no valor de R$ 400 mil, quase completando o orçamento total do serviço que é de R$ 538.878,49. Naquele espaço vai funcionar o Centro Cultural de Preservação da Memória Maestro Sisenando Gonzaga Jaime, que vai abrigar o Museu da Imagem e do Som e o Centro de Memória do Transporte, com ênfase no modal ferroviário.

O Centro Cultural de Preservação da Memória foi criado pela Lei 3.091, de 14 de setembro de 2004, de autoria do então vereador e hoje secretário municipal de Governo, Mozart Soares. Tombada como patrimônio histórico do município, a antiga estação, símbolo do desenvolvimento econômico que chegou a Anápolis pelos trilhos da Estrada de Ferro, na década de 1930, é o espaço ideal para abrigar a memória audiovisual da cidade, afirmam historiadores, que destacam a importância desse resgate cultural para a história de Anápolis.