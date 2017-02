Prefeitura oferece curso de Manipulação de Alimentos para profissionais do setor

A certificação é necessária para o funcionamento dos estabelecimentos que oferecem esses serviços na cidade

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária, disponibiliza até o fim do ano, cursos gratuitos para aquelas pessoas que desejam iniciar um negócio ou já trabalham no setor de alimentação. As aulas da próxima turma acontecem nesta quarta-feira, 22, das 13 às 17 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizado no prédio da Papelaria Tributária.

O curso é para proprietários e funcionários de estabelecimentos que oferecem serviços de alimentação que ainda não possuem certificação do manual de boas práticas. O objetivo principal é orientar e alertar os manipuladores de alimentos sobre cuidados que os estabelecimentos devem ter com os produtos como conservação e armazenamento; prazos de validade; cuidados com carnes, frutas e verduras, asseio, higiene pessoal e do estabelecimento; controle de insetos e roedores; entre outros.

O diretor de Vigilância à Saúde, Júlio César Teles Spíndola, explica que o curso é de extrema importância para as pessoas que trabalham nesta área, já que a liberação do alvará de funcionamento depende diretamente desta certificação. “O curso de Manipulação de Alimentos qualifica o empresário para oferecer um serviço de qualidade e também assegura o consumidor”, disse. O curso tem a duração de apenas um dia. As inscrições são realizadas na mesma hora e tem vagas limitadas.

Confira o cronograma deste ano:

Março

Dia: 22

Horário: 13 às 17 horas

Abril

Dia: 26

Horário: 13 às 17 horas

Maio

Dia: 24

Horário: 13 às 17 horas

Junho

Dia: 28

Horário: 13 às 17 horas

Julho

Dia: 26

Horário: 13 às 17 horas

Agosto

Dia: 24

Horário: 13 às 17 horas

Setembro

Dia: 28

Horário: 13 às 17 horas

Outubro

Dia: 26

Horário: 13 às 17 horas

Novembro

Dia: 22

Horário: 13 às 17 horas

Dezembro

Dia: 20

Horário: 13 às 17 horas