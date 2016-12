Prefeitura realiza balanço da administração dos últimos oito anos

O encontro aconteceu na manhã desta quinta-feira, 29, no miniauditório

O prefeito João Gomes realizou um balanço na manhã desta quinta-feira, 29, com as presenças de secretários, diretores e a imprensa. O encontro aconteceu no miniauditório e na oportunidade apresentou as ações feitas nos últimos oito anos em Anápolis.

Ele enfatizou que a administração atingiu mais de 80% de aprovação da população. “Deixamos uma marca de uma equipe que trabalhou muito e, por isso, a cidade recebeu muitos benefícios”, declarou o chefe do executivo.

Educação

Nos últimos oito anos foram mais de 20 unidades de centros municipais de educação infantil inaugurados no modelo do Proinfância, do Ministério da Educação. A rede municipal atendia cerca de duas mil crianças, número que hoje somam mais de oito mil.

Mais de 20 ônibus foram adquiridos para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Nesta quinta-feira, 29, mais três ônibus foram entregues. A rede atende mais de 30 mil alunos.

Infraestrutura

Na área de infraestutura o Plano de Mobilidade Urbana começou a ser implantado na cidade. Foram dois viadutos inaugurados, das avenidas Universitária com a Presidente Kennedy e Brasil com Fayad Hanna. Foram mais de 100 bairros asfaltados com galerias de águas pluviais e meios-fios.

Meio Ambiente

Anápolis ganhou nos últimos anos três parques: Ipiranga, Liberdade e da Cidade. E o Parque da Vila Jaiara está em fase de finalização e em breve deve ser entregue à população. Foram muitas praças construídas, ampliadas e reformadas que deram às pessoas mais opções de lazer. As ações de preservação ambiental feitas em Anápolis fizeram com que a cidade ganhasse sete vezes consecutiva o Prêmio Chico Mendes

Ciência e Tecnologia

Dentre tantas ações na área de Ciência e Tecnologia, Anápolis também ganhou um Planetário Digital que oferece programações diárias sobre diversos assuntos relacionados à astronomia. As praças digitais e os Telecentros também permitem que a população tenha a inclusão digital necessária paraque as pessoas consigam se aperfeiçoar profissionalmente e tenham mais oportunidade de trabalho.

Esporte

O Esporte para Todos é realizado em vários setores da cidade e são mais de 30 mil crianças atendidas em núcleos que oferecem diversas modalidades esportivas. O programa criado pela atual administração permite a inclusão de jovens que estão em vulnerabilidade social.

Administração

Anápolis também ganhou nota máxima devido a estrutura do Portal da Transparência por atender as exigências do Ministério Público. A valorização do servidor público também foi destacada pelo prefeito João Gomes. “Os salários foram pagos dentro do mês trabalhado e fizemos investimentos no Issa. Ações que nos dão um diagnóstico do que devemos fazer para dar mais qualidade de vida aos funcionários”, falou João Gomes.

O prefeito João Gomes ressaltou que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi cumprida e que foi preparada uma cidade para crescer ainda mais. “Todas as nossas ações foram dadas continuidade como, por exemplo, o videomonitoramento e outros investimentos que permitem que possamos participar das prestações de contas de forma transparente”, disse.