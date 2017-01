Prefeitura realiza mobilização contra a dengue nesta sexta-feira, 20

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove nesta sexta-feira, 20, uma grande mobilização contra a dengue para conscientizar a sociedade civil e organizada, igrejas, entidades e ONGs a aderirem a campanha contra o mosquito Aedes Aegypti e se tornarem multiplicadores. O evento acontece no Teatro Municipal a partir das 8 horas.

Os dias “D” da campanha vão ocorrer em 23, 24 e 25 com o objetivo de identificar e eliminar os focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chicungunya. A meta é que até o final deste mês, 69 mil imóveis sejam vistoriados e também os casos de dengue no município sejam reduzidos. Anápolis atualmente aparece em segundo lugar no ranking dos municípios com mais casos registrados da doença.

Segundo a secretária municipal da Saúde, Luzia Cordeiro, a meta para 2017 e que o anapolino abrace realmente essa causa para que a cidade reduza consideravelmente os casos da doença. “Se cada pessoa tirar apenas dez minutos por dia para olhar a vizinhança, sua casa, o local de trabalho e eliminar a água parada, diminuiremos bastante os casos de dengue”, diz.

A meta da administração municipal é visitar todo o município, principalmente, nos meses considerados mais críticos com períodos chuvosos. Já, durante a estiagem, a Prefeitura vai visitar os bairros com maior número de casos para conscientizar a população. Ou seja, informar que ela é responsável pela vedação adequada da caixa d’água, limpeza das e do quintal, colocação do lixo ou de qualquer recipiente que acumule água em local correto, higiene das vasilhas dos animais e evitar de jogar lixo nas ruas.