Prefeitura reforça parcerias para intensificar a segurança no município

Essa foi a primeira visita da cúpula da polícia judiciária ao prefeito, desde a sua posse no início do ano

O prefeito Roberto Naves ao lado do assessor especial de Segurança da Prefeitura de Anápolis, Glayson Reis, receberam nesta quarta-feira, 11, a visita do delegado geral da Polícia Civil, Álvaro Cássio e do delegado regional da 3ª DRPC, Fábio Vilela, do vereador Pastor Elias (PSDB) e do empresário Rodrigo Melo, da Plumatex Colchões. Essa foi a primeira visita da cúpula da polícia judiciária ao prefeito, desde a sua posse no início do ano.

Na ocasião, os delegados trouxeram demandas reprimidas na área da segurança pública e reafirmaram o interesse em desenvolver parcerias com o executivo municipal, como destacou o delegado geral Álvaro Cássio. “Nós esperamos com essa união melhorar a segurança na cidade de Anápolis”.

Já o delegado, Fábio Vilela, espera na gestão do novo prefeito finalmente inaugurar a Delegacia Geral de Atendimento ao Cidadão. “Seria uma central de flagrantes funcionando 24 horas, que reuniria as delegacias sociais voltadas para o atendimento aos idosos, aos portadores de necessidades especiais, as mulheres, as crianças e aos adolescentes”, argumentou.

O projeto que já conta com a adesão da Prefeitura seria uma parceria público-privada. “Vamos buscar junto ao Governo do Estado uma parceria para viabilizar a criação dessa delegacia”, disse Roberto. A contrapartida da Prefeitura seria a seção de uma área para a construção de um novo prédio, enquanto que a iniciativa privada subsidiaria o projeto através de uma operação que envolveria a reforma do 1º Distrito, com a finalidade de locação do imóvel, para angariar os recursos necessários.

Observatório de Segurança

O prefeito destacou ainda, durante o encontro, o papel do Observatório de Segurança que será, segundo ele, responsável pelo concurso da Guarda Civil Municipal e pela integração dela com as Polícias Civil, Militar e Federal, Fiscais da CMTT e Corpo de Bombeiros. Segundo o Assessor Especial de Segurança, Glayson Reis, o Observatório será o órgão responsável pela gestão do município na área de segurança pública.

“Ele vai reunir informações, mapear regiões e situações críticas e dentro d um Plano de Segurança repassará às forças policiais já existentes, melhores maneiras de atuação. Já integram o Observatório, o Gabinete de Gestão Integrada do Município, a Defesa Civil e a Postura”, citou. (Fonte: Secom)