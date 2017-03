Prefeitura reúne beneficiários do programa Bolsa Família

Reunião acontece no dia 30 de março

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promove na próxima quinta-feira, 30, às 18h30, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Cupertino de Paula, uma reunião com os beneficiários do programa Bolsa Família, residentes no Setor Industrial Munir Calixto, Jardim Esperança, Residencial Nova Aliança e Setor Daiana.

Na ocasião haverá apresentação do Cadastro Único(CadÚnico) e a exposição dos principais benefícios sociais concedidos através dele e do perfil exigido para os programas Minha Casa Minha Vida; Tarifa Social de Energia Elétrica; Carteira do Idoso; Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda; Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; e Benefício de Prestação Continuada.

Durante o ano, a Prefeitura vai realizar várias reuniões em pontos diferentes da cidade, oportunizando o esclarecimento de dúvidas relativas aos programas sociais que são acessados através do Cadastro Único. Esta ação faz parte do planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, visando uma maior aproximação e melhor atendimento junto às famílias.