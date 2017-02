Prefeitura: Unidades de saúde recebem todos os medicamentos necessários para atendimento

Insulina, inclusive do tipo Lantus, também já está disponível na rede municipal

Os medicamentos comprados por meio de um processo emergencial, anunciado pelo prefeito Roberto Naves em coletiva à imprensa na manhã de ontem, já chegaram às unidades de saúde do município. “Não tínhamos estoque e temos uma dívida com nossos fornecedores de medicamentos, mas conseguimos conversar com as empresas e fizemos um novo processo de compras”, disse o chefe do executivo, acrescentando que em processos que ainda possuíam saldos nas atas, estes foram utilizados.

No processo de compra direta – feito dentro das diretrizes legais com cotações e menor preço – foram adquiridos todos os medicamentos e suprimentos necessários para seis meses de atividades. “Faltavam luvas, gaze, esparadrapo. Basicamente tudo. O que não é uma novidade, pois não começou a faltar agora, mas trabalhamos muito para restabelecer não só estes, mas todos os materiais necessários”, afirmou Roberto Naves. Ele acrescentou que, paralelamente, foi iniciado outro processo licitatório para que não faltem medicamentos.

Outros produtos comprados foram as insulinas do tipo Lantus que estavam em falta na rede municipal. O prefeito disse que todo o trâmite foi agilizado e o medicamento já está disponível na Unidade de Saúde do Bairro Jundiaí para os pacientes cadastrados no programa de diabetes e que atendam aos critérios desse tipo de insulina, que são pessoas de zero a 18 anos, idosos e doentes renais crônicos. “É importante lembrar que apenas a insulina tipo Lantus estava em falta na nossa rede municipal. Os outros tipos estavam com distribuição normalizada”, ressaltou.

A insulina tipo Lantus é um medicamento diferenciado, pois permanece mais tempo no organismo o que corresponde a um menor número de aplicações, além de ser cerca de cinco vezes mais cara que a normal. E a rede de saúde de Anápolis é uma das únicas do País a fornecer gratuitamente essa insulina para os pacientes que possuem sua prescrição. “Anápolis é uma das raríssimas cidades que investem em insulina Lantus. As outras só fornecem a insulina comum”, concluiu. (Secom)