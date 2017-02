Prefeitura vai realizar parcerias para ampliar rede de educação infantil

Prefeito Roberto Naves participou do encontro “Aliança Municipal pela Competitividade. Educação Infantil”

Em busca de soluções para o déficit de vagas na pré-escola e em creches municipais, o prefeito Roberto Naves, acompanhado do secretário municipal de Educação, Alex Martins, foi convidado pelo governador Marconi Perillo para discutir a situação dos 10 maiores municípios goianos, sob o tema “Aliança Municipal pela Competitividade. Educação Infantil”. Roberto Naves, que é professor, foi um dos destaques da reunião, ao ser citado nominalmente pelo governador, em função de experiências exitosas adquiridas como empresário e que podem ser aproveitadas na gestão de escolas públicas.

Segundo o prefeito, um dos maiores empecilhos tem sido o crescimento da folha de pagamentos dos servidores que estaria acima do limite prudencial, dificultando outros investimentos. “O governador marcou uma audiência com o Ministro da Educação para discutirmos“, disse Roberto Naves, que espera a vinda de recursos do Estado e da União para realizar investimentos na ampliação da rede municipal de ensino.

Durante o encontro, foram apresentados dados que demonstram uma realidade preocupante e um enorme desafio. Em 90% dos municípios de Goiás, há falta de creches e pré-escolas. Uma realidade que não é exclusividade de Anápolis, onde quatro mil vagas ainda precisam ser supridas. Nesse sentido, as parcerias entre os governos federal, estadual e municipal, parecem ser o melhor indicativo, como ressaltou o governador. “Nós queremos fazer alianças estratégicas que possam ser o diferencial na vida das pessoas, especialmente na vida das crianças que vivem nos municípios que vocês representam”, finalizou Marconi Perillo. (Secom)