Prefeitura visita mais de 177 mil imóveis no mês de janeiro

Sociedade civil e organizada, igrejas, entidades e ONGs foram chamados para entrarem na luta contra o mosquito

Pela primeira vez na cidade, a Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma grande força-tarefa contando com multiplicadores como a sociedade civil e organizada, igrejas, entidades e ONGs. A campanha “Sai Zika! Chega de dengue” foi lançada em 20 de janeiro e os dias “D” aconteceram de 23 a 25 com o objetivo de identificar e eliminar os focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chicungunya.

E a ação já surtiu efeito. Em três semanas de força-tarefa foram visitados mais de 170 mil imóveis para eliminar os focos do mosquito. Destes, em 378 foram encontrados focos, que corresponde a 0,26% do total. A taxa está abaixo do 1% estipulado como crítico pelo Ministério da Saúde, o que mostra que a cidade está abaixo desse percentual, o que representa um resultado positivo.

Desde o início do ano foram notificados 149 casos da doença em Anápolis, o que se comparado ao mesmo período de 2016, houve uma queda de 80%. “Porém a ordem é reduzir ainda mais”, frisa a gerente de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, Érica Dias. Ela acrecenta que a força-tarefa promove, principalmente, um trabalho de conscientização da comunidade local e de identificação de focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue.

A meta da administração municipal é visitar todo o município, principalmente, nos meses considerados mais críticos com períodos chuvosos. Já, durante a estiagem, a Prefeitura vai até os bairros com maior número de casos para conscientizar a população. Ou seja, informar que ela é responsável pela vedação adequada da caixa d’água, e pela limpeza desta e do quintal, colocação do lixo ou de qualquer recipiente que acumule água em local correto, higiene das vasilhas dos animais e evitar jogar lixo nas ruas.

Segundo a secretária municipal da Saúde, Luzia Cordeiro, o objetivo é que o anapolino abrace realmente essa causa para que a cidade reduza consideravelmente os casos da doença. “Se cada pessoa tirar apenas dez minutos por dia para olhar a vizinhança, sua casa, o local de trabalho e eliminar a água parada, diminuiremos bastante os casos de dengue”, completou. (Secom)