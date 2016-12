PRÊMIO DA MEGA DA VIRADA AUMENTA PARA R$ 225 MILHÕES

Neste sábado (31), será sorteado o concurso mais esperado do ano, a Mega da Virada. E a previsão de prêmio, que era de R$ 200 milhões, aumentou para R$ 225 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), em estúdio de TV em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pela Rede Globo. Apenas investindo na Poupança da CAIXA, a fortuna renderia ao ganhador o equivalente a outro prêmio de loteria por mês, cerca de R$ 1,4 milhão. Caso o sortudo prefira investir em bens, a bolada é suficiente para comprar 37 imóveis no valor de R$ 6 milhões, ou uma frota de mais de 50 helicópteros. As apostas na Mega da Virada podem ser feitas até as 14h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do Brasil. A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos volantes comuns da Mega-Sena. Titulares de conta corrente pessoa física na CAIXA podem fazer suas apostas na Mega da Virada pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking CAIXA. Bolão CAIXA:

Para ter mais chances de ganhar na Mega da Virada, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das casas lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Os bolões para a Mega-Sena têm preço mínimo de R$ 10, e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 4, sendo possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas. Na Mega da Virada, caso dez pessoas organizem um bolão com um jogo de 10 números, cada cota sairá por R$ 73,50 e cada apostador do grupo receberá R$ 22,5 milhões, caso a aposta seja a única contemplada. A probabilidade de acerto da aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões. Já no caso da aposta de 10 números, aumenta para uma em 238 mil. O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. Como proteger seu prêmio:

O recibo de aposta é um título ao portador, mas o apostador pode torná-lo pessoal e intransferível, e a assim garantir que só ele possa receber um eventual prêmio. Basta completar as informações no verso do bilhete, que são: nome completo, CPF, assinatura e endereço. O prêmio de qualquer uma das Loterias Federais prescreve 90 dias a contar da data do sorteio. Depois desse prazo o ganhador não pode mais resgatar e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Por isso, é importante que o apostador confira o resultado e, caso seja ganhador, vá buscar seu prêmio o quanto antes.