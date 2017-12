Presidente do TJGO e juízes são homenageados em Anápolis

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Gilberto Marques Filho, o diretor do Foro da comarca de Anápolis, juiz Ricardo Silveira Dourado, e o juiz Matheus Milhomem de Sousa foram homenageados na noite da última quarta-feira (13), em Anápolis, com a Comenda Doutor Henrique Antônio Santillo. A homenagem ao desembargador-presidente foi proposta pelo vereador Leandro Ribeiro.

A honraria, a mais importante outorgada pelo Poder Legislativo Anapolino, é concedida a personalidades que, ao longo de sua trajetória de vida, prestam relevantes serviços para o progresso de Anápolis e o bem-estar de seu povo. A solenidade de entrega da homenagem foi presidida pelo presidente da Câmara municipal, vereador Amilton Filho, e aconteceu no auditório do Teatro São Francisco de Assis.

O presidente do TJGO falou do prazer e da honra em receber a comenda. “Tenho uma ligação com Anápolis e me sinto feliz em receber a comenda. Estive aqui como magistrado quando o fórum ainda era no antigo prédio e tive uma convivência muito boa com meus colegas. E fico sempre com coração cheio quando me lembro dos momentos que passei aqui. Tenho outros vínculos aqui”, relembrou.

O diretor do Foro de Anápolis, que falou em nome dos juízes da comarca, enfatizou que o desembargador Gilberto Marques Filho vem fazendo um ótimo trabalho à frente do Judiciário mesmo em momentos de crise. “Somos três homenageados, isso é sinal que o Poder Judiciário está fazendo um bom trabalho. Para mim é um reconhecimento ímpar na minha carreira. Receber a comenda é um sinal de que meu trabalho está sendo reconhecido como juiz e como diretor do Foro. Aqui, em Anápolis, eu posso dizer que somos unidos em prol dos benefícios da comunidade”, salientou.

O juiz Matheus Milhomem é natural de Anápolis e não esconde a honra de ser magistrado na cidade onde nasceu. “Isso é algo raro e que aumenta o nosso compromisso com a cidade. Então essa comenda é muito simbólica, é um presente que recebemos pela nossa dedicação. Isso nos estimula a dar um retorno ainda maior para essa comunidade”, salientou.

A solenidade de entrega da homenagem foi prestigiada pelo procurador-geral do Estado, Alexandre Tocantins, que representou o governador Marconi Perillo; pelo juiz substituto em segundo grau, Marcos Ferreira da Costa; pelos juízes Carlos José Limongi Sterse e Gleuton Brito Freire; pelo desembargador aposentado Homero Sabino de Freitas, que representou a Asmego; pelo deputado estadual, Daniel Messac; entre várias outras lideranças políticas e religiosas.

“Eu Sou do Bem – Eu Sou de Deus”

Ao compor a mesa, o juiz da Infância e Juventude de Anápolis e presidente de honra da Cruzada pela Dignidade, Carlos Limongi Sterse, falou da campanha “Eu sou do bem, eu sou de Deus. Segundo ele, a companha tem três vertentes. “A primeira é o que eu posso fazer para melhorar a sociedade. A segunda é a oração e a última é utilizar as redes sociais somente para o bem”, explicou. (Texto: Arianne Lopes / Fotos: Aline Caetano – Centro de Comunicação Social do TJGO)