Presidiário do semiaberto é preso por delegado ao tentar roubar aliança

Mayk Wander Pereira Resende, de 36 anos, que já cumpre pena no regime semiaberto, foi preso em flagrante, no início da tarde desta segunda-feira (04), suspeito de roubar alianças de mulheres no Setor Bueno, em Goiânia. A abordagem, realizada pelo delegado de Polícia Civil Cleybio Januário Ferreira, ocorreu no momento em que ele abordava a terceira vítima do dia, na Rua T-27, esquina com a T-47.

O delegado, lotado na Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), explicou que teve acesso às imagens de ocorrências anteriores e se mantinha alerta ao passar pela região. Assim, identificou o comportamento suspeito de Mayk. “Visualizei uma moto preta e o condutor com as características semelhantes às que vi nas imagens. Além disso, ele ainda estava observando uma mulher. Retornei o carro e ele estava abordando a vítima”, relata o delegado.

Ao receber voz de prisão, o suspeito tentou fugir, mas foi contido por algumas pessoas que estavam na rua, metros adiante. Após a abordagem, foi constatado que Mayk estaria cumprindo pena na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia. Três vítimas abordadas no mesmo dia da prisão reconheceram Mayk como autor dos roubos. As investigações do caso serão conduzidas pelo 4º Distrito Policial.(Fonte: Polícia Civil)