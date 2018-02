Presídio Estadual de Formosa será inaugurado nesta sexta-feira

O Governo de Goiás, por meio da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), inaugura nesta sexta-feira, dia 9, às 8 horas, o Presídio Estadual de Formosa. A nova unidade tem capacidade para 300 vagas e envolveu recursos na ordem de R$ 19 milhões. O governador Marconi Perillo, o vice-governador José Eliton e o diretor-geral da DGAP, coronel Edson Costa, confirmaram presença no evento.

De acordo com o titular da DGAP, a construção da unidade seguiu moderno projeto de engenharia e arquitetura e vai contribuir para a melhoria do sistema prisional goiano. “As instalações atendem às resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e incluem um módulo de administração e uma ampla e completa área de saúde. A triagem dos internos será feita em área específica de inclusão e exclusão, além de espaço destinado à cozinha e refeitório”, detalhou.

O presídio tem 6 mil metros quadrados de área edificada, com sala de aula, pátio de sol, área para atendimento psicológico e espiritual, além de galpões e guaritas de segurança. São dois pavilhões de celas cuja capacidade varia de uma a oito vagas, de acordo com a necessidade dos gestores de separar os detentos por nível de periculosidade.

Além das vagas coletivas, o local é dotado de quatro celas para isolamento para casos que requeiram regime disciplinar diferenciado. O novo presídio de Formosa não substitui as duas unidades em funcionamento no munícipio, que é a Cadeia Pública e a Casa de Prisão Provisória (CPP).

Novos presídios

De acordo com Edson Costa, outro presídio nas mesmas dimensões deverá ser inaugurado nos próximos dias na cidade de Anápolis. Dois outros, em Planaltina e Novo Gama devem ser concluídos em breve, além da unidade de Novo Gama que deverá ser entregue no próximo ano.

O presídio de Águas Lindas está com 80% das obras concluídas e envolveu, até o momento, investimentos de R$ 21 milhões. A unidade possui alojamentos divididos em duas alas de 150 celas cada uma. Em Novo Gama, 60% da construção está pronta.

O presídio de Planaltina será maior que os demais, com capacidade para 388 vagas. Se somadas, as unidades de Formosa, Anápolis, Planaltina, Águas Lindas e Novo Gama representarão um acréscimo de 1.588 vagas no sistema. Os investimentos totalizam R$ 110 milhões.

Data: 9 de fevereiro de 2018

