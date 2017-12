Preso acusado de roubar e amarrar motorista de Uber em Anápolis

O acusado de roubar na semana um veículo UBER e restringir a liberdade do motorista Cleyton da Silva Nascimento já está preso. Bruno dos Santos Gomes foi capturado pela Polícia Militar e encaminhado, na noite da última segunda-feira (4/12), à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Anápolis e reconhecido como sendo o autor do crime na manhã de hoje.

O motorista Cleyton da Silva Nascimento se cadastrou no aplicativo UBER há um ano e, na semana passada, recebeu uma chamada por uma rede social. De acordo com Cleyton, ao chegar ao local combinado, Bruno e um amigo menor de idade o renderam e o levaram para uma área rural próxima ao distrito de Interlândia, no município de Anápolis. Ele foi amarrado e teve o carro levado.

De acordo com o delegado Carlos Antônio da Silveira, que responde pelo 6º DP e é responsável pelas investigações, Bruno cometeu roubo qualificado e disse que fez isso para se “divertir”. O delegado explica que no depoimento, o acusado disse que após pegar o carro da vítima foram a uma festa e tinham a intenção de vender o veículo.

Bruno ficará detido até que a justiça decida sua pena. O menor ainda não foi apreendido.(Fonte: Polícia Civil)