Preso homem que mandou matar colega que teve relacionamento com sua esposa

André Mendonça foi preso em Goiânia, suspeito de mandar matar o colega Osenilto Carvalho, há seis anos. O caso foi apresentado nessa quarta-feira (6), pelo delegado Carlos Caetano, da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). De acordo com as investigações, André mandou matar Osenilto, que era seu colega, após descobrir que o filho que criava, pensando que era seu, era, na verdade, fruto de um envolvimento de sua esposa com a vítima.

Depois de descobrir a traição, e também porque tinha uma dívida com o colega, André arquitetou o crime. Segundo o delegado Carlos Caetano, Osenilto foi morto enquanto estava em um bar. Na ocasião, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos disparos em direção ao alvo, que foi atingido cinco vezes e morreu no local.

Carlos Caetano ressaltou que os executores do crime ainda não foram identificados ou presos. “Por isso, as investigações prosseguem”, completou. (Fonte: Polícia Civil)