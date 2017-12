Preso suspeito de extorquir vítimas de roubos de veículos

A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) apresentou, na manhã desta quinta-feira (14), Rodrigo Batista Guedes, suspeito de extorquir vítimas de roubos e furtos de veículos registrados na polícia. De acordo com as investigações, o homem conseguiu invadir o sistema onde ficam registradas as ocorrências e, de posse dos dados, ligava para as vítimas exigindo dinheiro para que o carro fosse devolvido.

Rodrigo foi preso na quarta-feira (13), no município de Chapada Gaúcha (MG), cerca de 700 km de distância de Goiânia. Segundo o delegado Gustavo Rigo, responsável pelas investigações, Rodrigo simulava estar com os veículos e ameaçava incendiar os carros caso as vítimas não arcassem com o valor exigido. “Algumas das vítimas chegaram a pagar consideráveis quantias ao criminoso”, contou o delegado.

Durante a prisão, Rodrigo confessou o crime e disse que adquiriu a senha de um banco de dados público do Estado de Goiás por meio da internet e, dessa forma, tinha acesso às informações. Conforme explicou o delegado, as ocorrências têm detalhes como os tipos de objetos levados juntos com os veículos. “Assim, ele ligava e descrevia outros objetos deixados no interior do carro, o que fazia a vítima acreditar que se tratava mesmo do veículo levado”, contou.(Fonte: Polícia Civil)