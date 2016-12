Preso suspeito de mandar matar jovem por dívida de drogas

Foto: Wildes Barbosa

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), apresentou nesta segunda-feira (19) Eduardo Veiga do Nascimento, de 26 anos, suspeito de assassinato. Ele é acusado de ter encomendado a morte de Fabrício Aguiar Nunes, de 25, ocorrida no último dia 29 de outubro, no Setor Negrão de Lima, em Goiânia.

De acordo com o delegado Francisco Júnior, responsável pelas investigações, Eduardo confessou o crime e disse que a vítima lhe devia cerca de R$ 5 mil provenientes do tráfico de drogas.

Ainda segundo a polícia, Eduardo usava documentos falsos e é considerado chefe do tráfico na região do Setor Leste Vila Nova. Contra ele havia outros cinco mandatos de prisão, sendo três deles por homicídio. Com o suspeito a polícia encontrou ainda duas armas de fogo e várias porções de drogas. As investigações continuam para descobrir o responsável pelos disparos contra Fabrício. (Fonte: Polícia Civil)