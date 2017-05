PRF e Polícia Civil fazem operação contra a venda de “rebites” às margens da BR-153

Dez mandados de busca e apreensão relacionados à comercialização de anfetaminas no centro-norte do estado foram cumpridos nesta quinta-feira (25) pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil, em uma ação conjunta. Os mandados foram cumpridos em estabelecimentos comerciais e residências que promovem a venda de “rebites” a caminhoneiros nos municípios de Rianápolis, Campinorte, Mara Rosa e Porangatu.

Levantamentos realizados pela polícia desde o último mês de março apontaram que motoristas profissionais adquirem com certa facilidade os medicamentos proibidos em postos de combustíveis, lojas de acessórios e restaurantes localizados às margens da BR-153. As substâncias são utilizadas pelos condutores para inibir o sono e ampliar o tempo na direção do veículo, provocando, em muitos casos, efeitos colaterais que potencializam os acidentes de trânsito e colocam em risco a vida de quem transita pelas rodovias.

Durante a investigação, a polícia constatou que em, pelo menos dois estabelecimentos, além das anfetaminas, ocorre também a venda de cocaína e outras drogas a motoristas de veículos de carga.

O monitoramento dos casos de caminhoneiros que fazem uso de substâncias proibidas é feito diariamente nas fiscalizações rotineiras da Polícia Rodoviária Federal, com abordagens a veículos de carga e a observação do tempo de direção.

Uma pesquisa realizada pela PRF com motoristas profissionais no último ano em todo Brasil, apontou que de 10 mil caminhoneiros entrevistados, 35% confessaram que fazem uso frequente de substância proibida para aumentar o tempo de direção.

Em 2016, aconteceram 34.771 acidentes envolvendo caminhões nas rodovias federais em todo o país, 26% a menos que em 2015, quando foram registrados 47.010 acidentes envolvendo veículos de carga.

O balanço da Operação resultou em 10 prisões, com a apreensão de 1.192 comprimidos de medicamentos, 04 armas de fogo, um veículo e porções de cocaína e crack, durante a ação a PRF e a Polícia Civil utilizaram 20 viaturas e 60 policiais. (Fonte: Polícia Civil)