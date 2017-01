Procurado por estelionato em Rondônia e Mato Grosso é preso em Goiânia

Agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia, cumpriram, na manhã desta terça-feira (17), dois mandados de prisão contra José Vale dos Santos. Os mandados são oriundos dos Estados de Rondônia e Mato Grosso. O homem se envolvia com mulheres, de quem tomava dinheiro emprestado, e depois sumia.

De acordo com informações da DPCA, a polícia chegou até José Vale depois de denúncia da sobrinha de uma das prováveis vítimas, que suspeitou do comportamento do suspeito. Questionada, a polícia descobriu os mandados de prisão em aberto nos outros estados.

Segundo apurado, Vale pegava quantias de dinheiro emprestado com as mulheres e não quitava a dívida. Em seguida, ele rompia o relacionamento e se mudava para endereços ignorados. Ele foi preso em seu endereço atual, na Rua 236, Setor Universitário, na Capital. (Fonte: Polícia Civil)