Procuradora de Goiás vai integrar equipe de secretários de Raquel Dodge no CNMP

Procuradora fará parte de equipe de Dodge

A procuradora de Justiça de Goiás Ivana Farina Navarrete Pena foi convidada e vai integrar a equipe de secretários da Presidência do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), indicada pela nova presidente do colegiado, a recém-empossada procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Ivana vai ocupar a Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva, função que está sendo criada no gabinete da Presidência. Além de compor os quadros do Ministério Público de Goiás, onde é titular da 4ª Procuradoria de Justiça, Ivana Farina presidiu em 2016 o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e foi procuradora-geral de Justiça de Goiás de 1999 a 2003.

Além de Ivana, foram indicados para a equipe de secretários da Presidência do CNMP a procuradora regional da República na 4ª Região, Adriana Zawada Melo, que chefiará a Secretaria-Geral, e o procurador de Justiça de Minas Gerais Nedens Ulisses Freire Vieira, que ficará à frente da Secretaria de Relações Institucionais. (Texto: Ana Cristina Arruda – Foto: João Sérgio / Assessoria de Comunicação Social do MP-GO)