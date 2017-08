Programa do PSDB na TV é um pacote de hipocrisia e de falsidade.

Quem assistiu ou vai ver o programa do PSDB na televisão poderá observar o quanto essa gente mente. O programa do partido mostra que o parlamentarismo sempre foi a meta dos tucanos. Se fosse assim eles teriam implantado esse sistema de Governo nos oito anos que mandaram no País com FHC. Naquele período os membros do partido preferiram apoiar a compra da reeleição para que o então presidente FHC fosse reeleito. Por que não implantaram o Parlamentarismo? Naquele tempo eles pensavam que iam governar por décadas, portanto a mudança de sistema de Governo não interessava a eles. Agora, quando nenhum de seus líderes aparece bem nas pesquisas, quer a mudança para conquistar o poder mais ou menos como Aécio Neves, então presidente daquele partido, decidiu inventar o golpe e derrubou a presidenta eleita Dilma Rousseff. Mais uma vez acharam que chegaria o poder e ninguém falou em Parlamentarismo. Como o Aécio caiou em desgraça e não deve nem se reeleger para o Senado e como não tem ninguém para disputar a presidência da República, o partido está agora buscando a alternativa do parlamentarismo para continuar sonhando com o poder.

Manipular a opinião pública sempre foi o forte dessa gente e acha que vai conseguir enganar a população em busca desse novo golpe. O golpe do parlamentarismo. Se o PSDB quer de fato arrumar o sistema político brasileiro, então deve primeiramente lançar a proposta de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusivamente para mudar tudo o que precisa mudar no Brasil, sem golpe e sem contra golpe. Só com uma assembleia soberana e eleita pelo povo pode conseguir mudar o rumo das coisas e devolver ao povo a confiança que os golpistas destruíram e não sabem como governar e promover o bem comum. (Dilmar Ferreira)

Veja o pacote de hipocrisias do PSDB