Projeto Recuperando Pessoas e Parques é apresentado a prefeito de Anápolis

O promotor de Justiça Marcelo Celestino, titular da tutela difusa da segurança pública e execução penal, visitou hoje (13/2) pela manhã o prefeito de Anápolis, Roberto Naves Siqueira. Na reunião ele apresentou o projeto Recuperando Pessoas e Parques, tendo o gestor mostrado interessado em adotar o projeto na cidade.

O promotor aproveitou a visita à cidade e vistoriou, juntamente com o prefeito, as obras do novo Presídio Regional de Anápolis, que já estão em fase final. Serão 300 vagas para os presos da região, o que afetará diretamente o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, possibilitando a transferência de alguns presos para a nova unidade, reduzindo a superlotação, na avaliação do promotor.

Projeto Recuperando Pessoas e Parques A proposta da promotoria, que tem atribuição na execução penal, é de utilizar a força de trabalho dos presos do regime semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia para a recuperação ambiental dos parques da capital.

Conforme destacado pelo promotor, a oferta de trabalho com remuneração constitui um dos direitos dos presos, como dever social e condição de dignidade humana, e tem finalidade educativa e produtiva. Porém, segundo afirmou, as oportunidades de trabalho para os detentos do semiaberto estão aquém do necessário e essa situação, além de não atender aos princípios da Lei de Execução Penal, contribui para a superlotação da Colônia Agroindustrial do Semiaberto.

A proposta, inicialmente pensada para o complexo, pode ser adotada também em outras cidades. (Texto: Nikolas Adami/ Estagiário da Assessoria de Comunicação Social do MP-GO – supervisão de estágio: Ana Cristina Arruda).