Promotor capacita profissionais da rede de proteção à infância e juventude em Anápolis

Curso é realizado em Anápolis

O promotor de Justiça João Biffe Júnior ministrou, na última sexta-feira (19/8), no auditório do Parque Ambiental Ipiranga, em Anápolis, curso destinado a profissionais da rede de proteção à infância e juventude. O evento, de iniciativa do Centro de Referência especializado da Assistência Social de Anápolis, reuniu cerca de 30 pessoas, que puderam participar da capacitação profissional continuada para troca experiências e construção de propostas sobre o fortalecimento e envolvimento da rede de proteção social no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes.

O promotor abordou a intervenção do Conselho Tutelar em relação ao adolescente em conflito com a lei. Para ele, o evento promoveu uma maior interação entre todos os envolvidos na rede de proteção social à criança e aos adolescentes do município, com efeitos positivos à sociedade. Na ocasião, além de sanar eventuais dúvidas jurídicas, o promotor apresentou propostas para superar os problemas práticos vivenciados pelos conselheiros tutelares, psicólogos e assistentes sociais.

Na palestra, João Biffe Júnior traçou um paralelo entre o sistema punitivo dos imputáveis e as peculiaridades do Juizado da Infância e Juventude, destacando a atuação do conselheiro tutelar como agente de transformação social e formador de opiniões. Falou também sobre suas atribuições legais e a importância das funções a eles atribuídas por lei, além da atuação coordenada entre os diversos órgãos. (Cristiani Honório/Assessoria de Comunicação Social do MP-GO – Fotos: arquivo da Promotoria de Justiça de Anápolis)