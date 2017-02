Proprietários de lotes que não recebem os devidos cuidados podem ser multados

Tudo é feito, depois que um fiscal da Secretaria vai ao local verificar as condições em que se encontram

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, continua realizando o trabalho de remoção de lixo, entulho e fazendo a roçagem da vegetação, acima de 50 centímetros em lotes particulares, que não tem recebido os devidos cuidados dos proprietários. Tudo é feito, depois que um fiscal da Secretaria vai ao local verificar as condições em que se encontram.

Segundo a legislação, a Prefeitura está autorizada a proceder a limpeza sem notificação, ou a autorização do proprietário. Há, ainda, a previsão de multa, no valor de 40% do IPTU. Segundo o Código Tributário do Município, ocorre também, a incidência de cobrança de R$ 0,50 por metro quadrado. Se For feita a quitação em até 30 dias depois da notificação de pagamento, o proprietário será isento da multa de 40%.

A cobertura oferecida pela administração municipal visa, além de devolver em serviços os investimentos feitos pelos contribuintes, enfrentar com urgência, os problemas de saúde provocados pelos transmissores de doenças, como a dengue, o zika vírus e a chicungunya. Apesar da redução dos índices de casos confirmados da epidemia, provocada pelo Aedes Aegypti em Anápolis, o trabalho preventivo deve continuar sendo feito em todas as regiões da cidade.

Apesar das campanhas desenvolvidas pelo poder público municipal para alertar a população, muitos terrenos continuam abandonados, como se não houvessem donos ou responsáveis. Para o secretário municipal do Meio Ambiente, Daniel Fortes, o ideal seria que cada um cuidasse do seu patrimônio. “Isso evitaria que as frentes de trabalho se ocupassem desse tipo de situação. No entanto, vamos continuar desenvolvendo nosso trabalho, para evitar que esses lotes sejam criadouros de mosquitos e abrigo de insetos, animais peçonhentos ou marginais”, disse o secretário. (Secom)