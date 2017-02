Prorrogação de cota única de IPVA beneficia 230 mil contribuintes

Os proprietários de veículos com placa final 1 ganharam mais prazo para pagar a última parcela ou cota única do IPVA deste ano. A data limite, que era dia 27 de março, foi prorrogada para o dia 6 de abril, conforme Instrução Normativa da Sefaz, publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, dia 16. A prorrogação beneficia quase 230 mil veículos. A data da segunda parcela permanece inalterada, em 24 de fevereiro.

A mudança ocorreu para evitar transtornos aos proprietários de veículos que poderiam não receber os boletos pelos Correios e nem conseguir acessá-los pelo site do Detran, explica o coordenador do IPVA da Secretaria, Nivaldo Damasceno. Segundo ele, no período de 25 a 28 próximos todos os sistemas corporativos do Estado ficarão indisponíveis para que a Superintendência Central de Tecnologia (SCTI) da Segplan realize a manutenção técnica para operacionalização do Data Center do Estado.

Nivaldo Damasceno ressalta, portanto, que a mudança vale apenas para a terceira parcela ou cota única de veículo com placa final 1. As datas de pagamento das demais placas permanecem inalteradas como já foi divulgado pela Sefaz.

*Comunicação Setorial – Sefaz