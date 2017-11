Prorrogada a suspensão do atendimento ao público e os prazos processuais na 4ª Vara Cível de Anápolis

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, prorrogou, por mais 26 dias, a suspensão do atendimento ao público e os prazos processuais dos processos físicos, em trâmite na plataforma do Sistema de Primeiro Grau, no período de 24 de novembro a 19 de dezembro, na 4ª Vara Cível da comarca de Anapolis, em virtude da digitalização dos processos.

De acordo com Gilberto Marques, a prorrogação da suspensão é necessária uma vez que restam poucos processos para que seja finalizada a digitalização do acervo, sendo imprescindível a medida suspensiva desses prazos processuais. A ação está prevista nos termos dos artigos 162 da Lei nº 9.129, de 22 dezembro de 1981, e artigo 16 do Regimento Interno do TJGO.