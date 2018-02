Protesto contra exportação de animais vivos

Ativistas protestam no porto de Santos no último domingo. Talita Bedinelli (El País)

A mais nova invenção do governo Temer é a liberação para exportar animais (gado) vivos para serem abatidos em outros países. A polêmica da semana passada ocorreu com a exportação de 25 mil cabeças para a Turquia. Depois de receber denúncia de mal tratos, um juiz de Santos proibiu a exportação e os animais ficaram retidos em um navio, durante uma semana.

A situação estava tão grave que o odor exalado pelas fezes dos animais tomou conta da cidade e o Governo Federal teve que agir juntamente com a justiça para liberar a exportação do rebanho. O caso ganhou repercussão nacional e já há um forte movimento para proibir esse tipo de exportação. Os animais vão viajar durante quase um mês em situação precária e devido ao sofrimento, presume-se que centenas de animais não resistirão e poderão ser jogados no mar.

Os animais, com até um ano de idade, pertenciam à Minerva Foods, uma empresa com sede em Barretos (interior de São Paulo), que se apresenta em seu site como “uma das maiores exportadoras de gado vivo do mundo”.