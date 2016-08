PT e PMDB de Anápolis, o casamento da vergonha!

Em poucas cidades do Brasil poderá repetir esse casamento entre PT e PMDB. Lula e os principais líderes do PT nacional devem estar remoendo por dentro diante de uma aliança tão esdrúxula como um casamento, onde o principal padrinho, ou melhor, o sogro, é exatamente um deputado que ajudou a aprovar o impeachment da presidenta Dilma Rousseff.

O PT de Anápolis abraça e entrega parte do seu patrimônio eleitoral para um partido que construiu a conspiração nacional e usurpou o mandato da presidenta eleita Dilma Rousseff e continua no comando da trama para terminar de sepultar de vez por toda o mandato conquistado nas urnas.

Se o padrinho ou sogro deste malfadado casamento, fosse um dirigente do PMDB que tivesse votado contra o impeachment como os senadores daquele partido Roberto Requião e Kátia Abreu, a situação poderia ser amenizada. Não! O padrinho ou sogro desse matrimônio é um deputado que além de usurpar de maneira rasteira o comando do PMDB de Goiás, levou o PT no bico até a última hora e no apagar das luzes, Daniel Vilela, filho de outro usurpador traíra, que é o senhor Maguito Vilela, prefeito de Aparecida de Goiânia, que mais se beneficiou com verbas milionárias do Governo Dilma, votou pelo afastamento da presidenta do Palácio do Planalto.

E do outro lado está o padrinho mor desse casamento que pode terminar como o casamento entre os dois partidos a nível nacional: litigioso e beligerante, que é outro deputado federal Rubens Otoni (PT), aliás o único que votou contra a traição comandada pelo PMDB da Câmara dos Deputados. O cônjuge, para esse casamento antagônico é outro que também não mede as consequências para golpear pelas costas porque teme encarar seus adversários frente a frente, tamanha a dimensão de sua fraqueza de caráter.

O PMDB de Anápolis não apresentou para o casamento um companheiro das velhas batalhas do PMDB, mas alguém que como Mishel Temer (mishel de Shell) tomou o partido de assalto porque nunca esteve na trincheira da luta contra a ditadura, como tantos que ajudaram a criar o MDB e depois o PMDB. Tal como mishel Temer, o nome apresentado pelo PMDB de Anápolis é um usurpador de uma sigla que não tem nada a ver com o caráter de um partido que nasceu sob o manto da luta democrática.

Mas diante desse matrimônio sem brilho e sem ideologia (sem sentimento ou espírito público), fadado ao divorcio litigioso, por isso tantas testemunhas, algumas até sem poder enxergar literalmente nada, para sacramentar uma união tão espúria e nefasta para o bom senso da política anapolina, o que mais poderia esperar?

Vamos ver na última hora o que os convidados ou não convidados para festa vão achar desse casamento entre os dois partidos que lutam no principal ringue nacional: PT e PMDB! (Dilmar Ferreira)