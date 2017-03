Quadrilha é presa por praticar golpe conhecido como “bença tia”

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (7), 12 mandados de prisão contra um grupo suspeito de aplicar o golpe conhecido popularmente como “Bença, tia”. A investigação identificou quatro detentos que faziam ligações telefônicas aleatórias de dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Eles se passavam por sobrinhos das vítimas de Goiás, Pernambuco, Paraíba, Pará, Ceará e São Paulo.

De acordo com a delegada Mayana Rezende, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), na maioria dos casos, os detentos pediam dinheiro para consertar um suposto carro com defeito. A quadrilha foi apresentada na manhã desta quarta-feira (8) e pode ter faturado mais de R$ 50 mil com o golpe. Um homem que já tem 14 condenações, e atualmente cumpre pena, segundo a polícia, é quem lidera a quadrilha.

Segundo a polícia, as prisões aconteceram em várias cidades da Grande Goiânia. Além da capital, em Aparecida de Goiânia, Inhumas e Trindade. A delegada afirma que a maioria das pessoas presas nesta operação estavam envolvidas com a compra e venda de contas bancárias para aplicação do golpe.

Segundo Mayana Rezende, o líder da quadrilha é Alair Carvalho de Oliveira. Ele teria delegado a seu irmão, Alexandre Carvalho de Oliveira Lopes, a função de contratar pessoas que pudessem emprestar suas contas a fim de que os depósitos fossem efetuados. “Era o próprio Alair e outros três presos quem ligavam para as vítimas, e aqui do lado de fora parentes de detentos e outras pessoas recebiam de R$ 150 a R$ 450 para emprestar as contas onde os depósitos seriam efetuados”, destacou a delegada.

Um outro suspeito de pertencer à quadrilha encontra-se foragido. Todos responderão por estelionato e associação criminosa. No golpe do “bença, tia”, criminosos se fazem passar por parentes de potenciais vítimas, normalmente por telefone, com o intuito de obter dinheiro por meio de transferências bancárias. (Fonte: polícia Civil)