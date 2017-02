Quadrilha que furtava e receptava gado é presa em Inhumas

O Grupo de Repressão a Crimes Rurais e Divisas (GRCRD) realizou a prisão de uma quadrilha investigada por receptação e posse ilegal de arma de fogo. Investigados desde setembro do ano passado, João Rosa Lino (por alcunha “Bianor”), Paulo Roberto Rosa Lino, Michel Bruno Fernandes Furtunato e Francisco Nogueira Guimarães (“Chiquinho”) foram capturados no dia 27 de janeiro.

A ação ocorreu em Inhumas, no Centro Goiano, onde também foram apreendidas várias cabeças de gado em posse dos criminosos. Durante as investigações, descobriu-se ser de autoria da quadrilha o furto de 16 bois nelore de uma fazenda situada na Zona Rural de Itapirapuã, no Noroeste Goiano. Também foram apreendidos veículos de passeio, além de caminhões gaiola utilizados pela quadrilha em suas ações.

De acordo com o delegado Glaydson Carvalho, várias vítimas de furto de gado já se apresentaram na sede da especializada, onde estão instaurados outros inquéritos de furto de semoventes bovinos nos quais os autuados figuram como investigados. “Nossa expectativa é de que outras vítimas apareçam a fim de reconhecer suas propriedades furtadas. Já identificamos vítimas até no Rio de Janeiro”, afirma. (Fonte: Polícia Civil)