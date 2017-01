Quatro são presos suspeitos de roubar residências na capital

Quatro homens foram presos em uma operação da Delegacia de Investigações Criminais (Deic/Garra) finalizada na manhã desta quarta-feira (18), em Goiânia. De acordo com o delegado Francisco Lipari, os presos agiam com violência contra as vítimas, que eram amarradas durante os roubos.

Conforme os registros, Felipe Marques da Silva, 20 anos, Fábio Soares Duarte Júnior, 18 anos, e Fabiano Antônio Selvatti Duarte, 18 anos, membros da mesma quadrilha, roubaram casas no Setor Vila Osvaldo Rosa e no Setor Goiânia II.

Outro preso, Eulismar Bispo da Silva, 27 anos, é apontado como autor de roubo ocorrido em setembro do ano passado, em residência no Jardim Atlântico. A equipe de doze policiais que atuou na operação cumpriu também mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos. (Fonte: Polícia Civil)