“Queremos dar vida ao Estádio Jonas Duarte”, disse o prefeito Roberto

Um dos locais mais queridos pelos anapolinos apaixonados por futebol, o Estádio Jonas Duarte recebeu a vistoria do prefeito Roberto Naves

Um dos locais mais queridos pelos anapolinos apaixonados por futebol, o Estádio Jonas Duarte recebeu nesta quinta-feira (05), a vistoria do prefeito Roberto Naves, dos secretários de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, Vinícius Alves, de Meio Ambiente, Daniel Fortes e de Esportes e Lazer, Victor Ribeiro, dos vereadores, Leandro Ribeiro, Domingos de Paula, Jakson Charles e do presidente do Anápolis Futebol Clube, Fernando Cunha.

O prefeito acompanhou o estado do gramado, da arquibancada, dos banheiros e de toda parte estrutural e administrativa e disse que é preciso dar vida ao Jonas Duarte, sugerindo dentre outras ações a criação de uma área comercial.

“Podemos utilizar a área durante todo o ano, seja com as competições dos alunos da rede municipal de ensino ou com as escolinhas de futebol. A área comercial agregaria um movimento a mais ao Jonas Duarte e, consequentemente, uma manutenção ininterrupta”, considerou.

O gestor citou exemplos de estádios brasileiros de grande e pequeno portes que já fazem trabalhos similares e garantiu que o sucesso é total. “Vamos trabalhar com mais planejamento, indo a iniciativa pública com a privada. Vamos fazer com que o Jonas Duarte ganhe vida, não adianta funcionar um mês sim e 11 meses não. Assim você não tem manutenção de urgência como a que iremos realizar aqui, com gastos altos”, acrescentou.

Goianão 2017

O Campeonato Goiano de 2017 começa no dia 28 de janeiro com um jogaço entre Goiás e Aparecidense. Aqui na cidade os torcedores do Galo terão que esperar um pouco mais. O primeiro jogo do Anápolis Futebol clube no Goianão será no dia 29 de janeiro contra o Itumbiara, no Estádio Jonas Duarte.

Questionado sobre o curto prazo e um cronograma extenso de serviços a serem feitos, Roberto afirmou que o estádio tem plena condição de estar pronto no fim de janeiro. “Realmente temos muito trabalho pela frente, a situação do gramado não está nada bem, falta iluminação, pintura e uma série de detalhes, mas já estamos com equipes trabalhando para que tudo fique pronto”, afirmou.

Ainda sobre as obras que estavam paralisadas como a iluminação e a construção das arquibancadas, o gestor informou que os recursos já foram adquiridos, inclusive, parte deles ele mesmo buscou antes da sua candidatura, e que vai questionar junto as empresas a razão pela qual as obras estão paralisadas.

“Quero saber das empreiteiras o motivo dessa paralisação. Os recursos já foram adquiridos, o dinheiro já está na conta, então não vejo motivo para não continuar. Quero uma reposta e quero início imediato dos trabalhos”, finalizou.

Torcida premiada

Mais uma vez, a Prefeitura de Anápolis promoverá a campanha Torcida Premiada. A iniciativa tem duas finalidades, a principal delas é incentivar os contribuintes a pagarem seus tributos, como IPTU, ITU e ISS, em dia. Na contrapartida, a lei colabora com os times de futebol Anápolis e Anapolina, nos campeonatos que as equipes disputarão este ano, sempre em jogos no Estádio Jonas Duarte. (Secom)