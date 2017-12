Rafael Cortez anuncia saída do Vídeo Show no youtube

Youtuber disse que quer se dedicar a outros projetos de humor em 2018

Rafael Cortez anunciou que não fará mais parte do Vídeo Show no canal Love Treta da Snack, rede multiplataforma de canais. Segundo o humorista, a partir de janeiro de 2018 ele deixará a apresentação do programa para se dedicar a outros projetos de humor.

“Eu pedi para fazer novos projetos junto a Rede Globo ligados a humor, que é o que eu faço na internet, nos palcos de show de stand up, nos eventos corporativos, com o projeto música divertida brasileira… Então eu estou 100% focado em humor e quero fazer humor. Sempre soube que a minha passagem pelo Vídeo Show seria uma passagem curta, porque sempre deixei claro que quero e devo fazer outras coisas na Globo”, explicou Cortez. Seu contrato com a emissora encerra dia 31 de dezembro de 2017 e ele diz estar aberto a novas oportunidades na casa caso elas apareçam.

Depois de fazer esse anúncio de forma bem-humorada e agradecer todas as pessoas que o acompanharam nessa trajetória, Rafael brincou um pouco com ele mesmo e leu alguns tweets que debochavam de sua passagem no programa. Veja vídeo na íntegra aqui: http://www.youtube.com/lovetreta

