Refrota 2017 inicia com autorização para contratação de 100 ônibus

A Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana (Semob), do Ministério das Cidades, iniciou nesta terça-feira (17) as ações de operação do Programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano – Refrota 17, com a autorização para contratar 100 ônibus. O anúncio foi divulgado durante reunião entre o ministro Bruno Araújo e representantes do setor de transportes urbanos.

O Refrota contribui para ativar a economia, reativar a indústria, além de transformar a mobilidade em um segmento sustentável. De acordo com Araújo, “nesse sentido, o Ministério das Cidades tem sido um catalisador de agendas positivas. O programa garante a melhoria na oferta e na qualidade do transporte, trazendo benefícios para mais de 30 milhões de brasileiros que são transportados diariamente”.

Já o secretário nacional de Mobilidade Urbana, José Roberto Generoso, disse que o Refrota vai otimizar e agilizar o processo de contratação de novos ônibus para renovação do contingente de veículos. “Serão R$ 3 bilhões disponíveis para a renovação e ampliação da frota brasileira de ônibus urbano. A meta é financiar dez mil ônibus”, disse.

Para dar efetividade ao Refrota, o Ministério das Cidades intensificou a interlocução com a Caixa Econômica, assegurando que os recursos do FGTS estejam acessíveis e eficientes nas mãos da indústria.

“Vocês construíram um produto que tem condições de decolar. Vamos estreitar nossa relação com o setor dos transportes urbanos, conhecer melhor esse arranjo e garantir um consumo qualificado”, comentou o vice-presidente da Caixa, Roberto Derziê.

O presidente da Associação Nacional dos Transportes Urbanos, Otavio Cunha, deu as boas vindas ao programa e reforçou o impacto positivo na geração de emprego e renda para a população. “Cada ônibus novo gera 5 empregos diretos. O Refrota nos traz grandes expectativas. Será uma melhora significativa para a mobilidade.”, ressaltou.

O programa incentiva a melhoria do transporte público coletivo urbano, atendendo à Política Nacional de Mobilidade Urbana e ao objetivo do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte). A próxima reunião para avaliação coletiva e monitoramento do Refrota está marcada para o dia 16 de março.

Estiveram presentes representantes da Caixa Econômica Federal, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (ANEF), da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), entre outros.