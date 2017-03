Reunião no MP em Anápolis discute transferência dos presos da Penitenciária Odenir Guimarães

Presídio de Anápolis: obra ainda não possui licenciamento

A transferência de mais de 540 presos da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, para o recém-construído Presídio de Anápolis e as consequências dessa medida para a cidade foram o tema de reunião realizada ontem (6/3), na sede das Promotorias de Justiça da comarca. O encontro teve a participação dos promotores de Justiça Carlos Alexandre Marques e Lucas César Costa Ferreira; da juíza da 4ª Vara Criminal de Anápolis, Lara Gonzaga de Siqueira; do superintendente de Administração Penitenciária, Victor Dragalzew; do gerente de Inteligência da Superintendência de Administração Penitenciária, major Júnior; do diretor do presídio, Fábio de Oliveira Santos; do presidente do Conselho da Comunidade da comarca, Gilmar Alves dos Santos; do presidente da Subseção da OAB de Anápolis, Ronivan Peixoto de Morais Júnior; e de vereadores e do representante da PM, coronel Giovanni.

Na reunião, os promotores expuseram a situação de crise surgida em Anápolis com o recambiamento dos presos, ocorrido em função da rebelião na POG. Segundo enfatizaram, foram realocados no presídio mais detentos do que o local comporta, gerando superlotação. Além disso, com apoio da juíza, reiteraram que a transferência foi feita de forma irregular e lembraram da comunhão de esforços necessária para a concretização de uma nova unidade prisional que atendesse a comarca, trabalho que pode ser inviabilizado com a ocupação do espaço pelos presos do POG.

Os integrantes do MP e a magistrada também ressaltaram a necessidade de dar cumprimento à decisão judicial, proferida na última semana, que determina o retorno dos presos à POG, no prazo de 15 dias.

O superintendente de Administração Penitenciária assumiu o compromisso na reunião que os detentos retornarão para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, mas não quis informar a data em que isso acontecerá, diante da necessidade de tratar do assunto com outros órgãos da administração pública. Os promotores reforçaram, então, a intenção de exigir o cumprimento da decisão judicial, tendo o coronel Dragalzew reiterado que a medida será cumprida. Ele manifestou a disposição de manter um “intenso diálogo” com o MP com a finalidade de esclarecer todos os encaminhamentos que estão sendo dados para a solução do problema. E pontuou ser necessário fazer o retorno dos presos de uma forma segura, planejada, que evite o caos no sistema prisional. (Texto: Ana Cristina Arruda/Assessoria de Comunicação Social do MP-GO – Foto: Projeto do Entorno do DF)