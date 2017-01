Revitalização do almoxarifado do Huana agiliza atendimento

Utilizando métodos mais organizados, transparentes e práticos, o almoxarifado do Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana) passou por uma revitalização planejada e paulatina durante o ano de 2016 e a partir de 2017, as tomadas de decisões terão o uso racional dos recursos, transparência e aperfeiçoamento do atendimento ao usuário.

O almoxarifado foi transferido de um espaço restrito dentro das dependências do Hospital para ser realocado em uma grande área com o espaço necessário para estocagem adequada e segura de todos os insumos necessários ao funcionamento da unidade.

No local foi feita uma reforma completa, dando nova aparência ao espaço físico e estrutural. Foram realizadas várias ações que vão desde a pintura de todo o espaço, inclusive do piso para evitar o desprendimento de partículas, criação de uma área climatizada para armazenamento de produtos que dependem de controle de temperatura, criação de área administrativa com espaço adequado e climatizada para conforto dos colaboradores, aquisição de prateleiras porta paletes para organização, instalação de exaustores eólicos para eliminar problemas de má circulação do ar, instalação de câmeras de monitoramento, videofone, portão automatizado, extintores de incêndio, área externa com calçamento e pedras para evitar o acúmulo de pó, além de monitoramento 24 horas por dia por parte da empresa contratada para segurança.

O almoxarifado está dividido em vários grupos de estocagem, como material de expediente, medicamentos, material médico, soluções, materiais descartáveis, radiologia, laboratório, material de limpeza e equipamentos de proteção individual.