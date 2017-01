Roberto cobra soluções para a sequência de obras dos residenciais

A intenção é retomar o ritmo de obras tocadas com investimento da Caixa Econômica

Após a primeira reunião mantida com o superintendente regional Gilmar Lopes Peixoto e o corpo técnico da Caixa Econômica Federal, o prefeito Roberto Naves acompanhado do secretário de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, Vinícius Alves e da secretária de Desenvolvimento Social, Nair de Moura Vieira, concedeu informações à imprensa a respeito das obras executadas no município com recursos oriundos do banco.

Inicialmente, ele relatou o andamento dos projetos habitacionais incluídos no programa “Minha Casa, Minha Vida” como é o caso do Residencial Polocentro, cujo andamento depende da desapropriação de uma faixa de terra por onde o esgoto sanitário vai passar. A Saneago que também mandou representante, deve concluir tudo em 90 dias. “Estamos aqui para cobrar da Caixa e dessa empresa para que apresentem uma solução para a população”, ressaltou o prefeito.

Já as obras do Residencial Colorado, que tiveram a sequência da construção prejudicada por problemas financeiros da construtora responsável, estão sendo retomadas depois de um adiantamento oferecido pela Caixa Econômica. A previsão é de que o empreendimento seja entregue no início de 2018. Os dois residenciais vão abrigar 658 famílias.

Os residenciais do Trabalhador e do Girassol, mesmo sendo responsabilidade da iniciativa privada, terão auxílio da Prefeitura, uma vez que tem finalidade social e não têm fins lucrativos. O primeiro está embargado por não atender normas técnicas em relação ao recuo de fossas sépticas. Um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público deve ser suficiente para que o município libere o “habite-se”, assim que for provocado. No segundo caso, o executivo municipal irá ceder máquinas para a escavação de valas que irão comportar a vazão de água e esgoto, última fase antes da inauguração. 290 famílias serão contempladas, somando os dois projetos.

Quanto ao Residencial Laranjeiras, cuja licitação da infraestrutura ainda está pendente, o processo será retomado em um curto espaço de tempo. Neste, 160 famílias vão receber moradias.

A importância da reunião mantida na manhã desta quinta-feira foi destacada quando Roberto indicou que reuniões mensais serão repetidas pelas duas partes, com atenção especial ao repasse de informações para a população. Segundo ele, “a imprensa tem papel fundamental ao levar às famílias interessadas o andamento correto evitando distorções.

Solução

Outro assunto pautado foi o viaduto da Avenida Brasil. O superintendente da Caixa Econômica aguarda que a obra seja retomada, assim que problemas técnicos que provocaram a paralisação sejam resolvidos, já que os recursos continuam disponíveis.

O Estádio Jonas Duarte também deve voltar a movimentar o canteiro de obras que realiza a reforma. “Os ajustes nos projetos técnicos estão sendo discutidos. Depende das empresas atenderem as exigências para que elas retomem as obras e a Caixa volte a realizar os pagamentos”, declarou Gilmar Lopes. (Secom)