Roberto importa nomes de Goiânia e até de Palmas para o seu secretariado

Mais uma vez Anápolis vai ser administrado por uma pessoa que desconhece a cidade e o orgulho de seu povo. O anapolino sempre primou pelo bairrismo e nunca aceitou que gente de fora viesse ocupar cargos importantes na cidade e todas as vezes que prefeitos importaram alienígenas para a administração municipal, não foram poupados de críticas. Isso ocorreu quando Lincolin Gomes de Almeida foi nomeado prefeito da cidade e junto com ele vieram vários nomes para ocupar cargos na administração Municipal.

Ernani de Paula, da mesma forma importou nomes e não foi poupado. Agora, o novo prefeito de Anápolis, Roberto do Órion ou Roberto Naves, importou alguns nomes para sua equipe. O Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Habitação – Vinicius Alves de Sousa, veio de Goiânia e a imprensa ainda não foi informada de suas atividades anteriores na capital. Outro secretário importado é Igo Santos Nascimento, que chegou a ocupar interinamente a presidência da CONAB, ainda no governo de Dilma Rousseff. Na Conab, Igo foi indicado pela então ministra da Agricultura Kátia Abreu (PMDB -Palmas). No Tocantins Igo trabalhava como contador. Veja algumas informações sobre o novo secretário de Ciência e Tecnologia, Gestão de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Agricultura e Gestão e Planejamento da prefeitura de Anápolis:

Igo é empresário contábil, bacharel em direito e pós-graduado em auditoria e gestão pública. Ocupou no Tocantins importantes cargos públicos, como diretor de Controle Interno e diretor de Administração e Finanças na Secretaria de Trabalho e Ação Social, Secretaria da Agricultura e Ruraltins. No Tocantins, Igo é ligado ao deputado Irajá Abreu (PSD). Tem 35 anos de idade e chegou a ocupar o cargo de tesoureiro do diretório regional do PSD. Igo está no Tocantins há 19 anos. Na Conab, foi colega de Roberto do Órion no comando daquela empresa, durante o governo de Dilma Rousseff.

Veja a relação completa do secretariado de Roberto Naves na Prefeitura de Anápolis

Chefe do Gabinete do Prefeito – Gérson Santana

Ciência e Tecnologia, Gestão de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Agricultura e Gestão e Planejamento – Igo Santos Nascimento

Companhia Municipal de Trânsito e Transportes – Carlos César Toledo

Comunicação Social, Gestão de Recursos Humanos e Governo – Márcio Cândido da Silva

Controladoria – Arinilson Gonçalves Mariano

Cultura – Erivélson Borges Filho

Defesa do Consumidor – Procon – Valeriano Pereira de Abreu

Desenvolvimento Social e Trabalho, Emprego e Renda– Nair de Moura Vieira

Educação –Alex de Araújo Martins

Esportes –Victor Emanuel Ribeiro

Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis – Issa –Rodolfo Valentini Costa Cavalcanti

Fazenda – Lúcio Flávio Mendes Cruccioli

Meio Ambiente – Daniel Silva Fortes

Obras, Serviços Urbanos e Habitação – Vinicius Alves de Sousa

Procuradoria – Antonio Heli de Oliveira

Saúde – Luzia Cordeiro da Silva Menezes