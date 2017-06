Roberto Naves tem o pior secretariado de todos os tempos em Anápolis

Quem indicou essa equipe que comanda a administração Municipal? Só o prefeito Roberto Naves poderia responder. O prefeito afirma que sua equipe foi montada por ele mesmo, sem interferência de terceiros, o que se sabe não ser verdade. A equipe é de péssima qualidade, não salvando absolutamente ninguém a não ser em alguns setores do segundo e terceiro escalões. Essa equipe colocou a atual administração à deriva e o comandante não sabe onde mexer para colocar o navio na rota correta. Parece que não dispõe nem mesmo de uma bússola para guia-lo. A continuar como está, vai naufragar antes mesmo de encontrar a rota certa para se chegar a um porto seguro.

Quem poderia ser salvo nessa equipe? À primeira vista parece que ninguém, já alguns acham que apenas o ilustre desconhecido Igo dos Santos Nascimento, vindo de Palmas, no Tocantins, tem demonstrado algum tipo de esforço no sentido de mostrar serviço, mas esbarra no fato de não conhecer a cidade e muito menos seu povo. Os demais secretários não tiveram nenhum tipo de elogio por parte das pessoas ouvidas pela redação de O Anápolis.

A pior referência foi dada à secretária da Saúde Luzia Cordeiro da Silva Menezes. Mesmo sendo formada em psicologia, esteve sempre ligada à administração de alguns órgãos públicos, com destaque para a Agência local do INSS. Para ser gestor de saúde, não há necessidade absoluta de ser médico ou especialista em algum setor da saúde, mas ser conhecedor da gestão de saúde pública. A atual titular as Secretaria da Saúde de Anápolis parece não ter nenhum tipo de conhecimento do setor, além de demonstrar ser preguiçosa, ausente e até irresponsável diante do ordenamento administrativo da pasta.

Nos postos de saúde falta de tudo, para começar pela falta de médicos em grande número daquelas unidades básicas. Remédio é coisa rara e em alguns CAIS faltam do esparadrapo a gases para um simples curativo. Além de sua notória incapacidade para solucionar os problemas da saúde pública de Anápolis e mesmo diante de muitas críticas, a titular da pasta mais complexa da Prefeitura, Luzia Cordeiro, se ausentou da cidade por quinze dias para fazer uma viagem ao exterior, de interesse particular. Essa semana ela deixou de assinar uma ordem de pagamento para aquisição de carne para os hospitais da prefeitura e por pouco os pacientes ficariam sem alimentação adequada, conforme prescrição médica e dos nutricionistas. Se não fosse o empenho pessoal de um servidor, o caos chegaria às cozinhas dos hospitais Municipais.

A saúde é o setor mais sensível de qualquer administração pública, notadamente da Prefeitura porque são os municípios que cuidam da saúde básica da população. Na falta do atendimento nos postos de saúde, as demais unidades de saúde passam a ter um atendimento congestionado, dificultando o serviço de complexidade, acarretando outros problemas os quais levam ao caos total do serviço. Se o administrador perder os rumos da saúde, estará dando os primeiros passos para a sua desgraça diante da opinião pública.

Secretaria de Obras

O titular da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, engenheiro Vinicius Alves de Souza ainda não justificou a sua nomeação e na prestação de serviços nem ao seu salário faria jus já que não existe absolutamente nada a ser contabilizado de positivo que pudesse tirá-lo da lista dos piores gestores da Prefeitura de Anápolis. O secretário Vinícius é um servidor quase ausente das frentes das poucas obras que estão sendo executadas na cidade. Uma fonte afirmou para a reportagem que o titular da referida secretaria nunca esteve nas obras dos viadutos que estão sendo construídos na Avenida Brasil. O titular de uma pasta que cuida da execução de obras públicas tem por obrigação acompanhar de perto todo o serviço, caso contrário se transforma em um burocrata sem a menor serventia para a administração pública.