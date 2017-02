Romário também mentiu? Pode ser cassado

Um parlamentar pode muita coisa e até ser processado pela justiça, o que não pode é mentir no parlamento. É falta de decoro e, nesse caso, a mesa diretora é obrigado a encaminhar o caso para o Conselho de Ética. A gravação que levaram um senador e um banqueiro para a cadeia, pode continuar fazendo estrago no mundo da política.

No início da gravação o senador Delcídio fala de um encontro que teve com Eduardo Paes (Prefeito do Rio), Pedro Paulo (Secretário da Prefeitura do Rio e pré-candidato a prefeito daquela cidade com apoio do atual prefeito), Romário (PSB) e com o senador Ferraço (PMDB)

A reunião foi para o Romário desistir de disputar a Prefeitura do Rio e hipotecar apoio ao candidato Pedro Paulo.

Pressão

O irmão do prefeito do Rio, Eduardo Paes, exerce alto cargo no banco PGT Pactual de André Esteves (que está preso). Guilherme Paes é o irmão de Eduardo Paes que trabalha no banco e que revelou para o prefeito que Romário tinha de fato conta na Suíça, mas que conseguiu uma declaração do banco que não possuía a conta, desmentindo a revista Veja que teria usado um documento falso para denunciar a conta de Romário na Suíça.

Com a confirmação de que Romário teria dinheiro no exterior e que não declarou para o TSE como determina a lei eleitoral, ele poderia ter seu registro caçado e, portanto perderia o mandato de senador.

Com essa informação o grupo resolveu forçar Romário a desistir de disputar a Prefeitura do Rio e ainda hipotecar apoio ao candidato do prefeito, ou seja, apoiar Pedro Paulo, o que foi feito.

Na gravação o advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, pergunta “Fizeram acordo, né?”, indagando que o grupo fez acordo com o Romário para a desistência da candidatura a prefeito do Rio.

Na sequência, o senador Delcídio Amaral, respondeu que “Diz o Eduardo (Paes) que fez.” Ou seja, que Romário teria aceito a condição de não ser candidato a prefeito do Rio e ainda apoiar o candidato do PMDB.

Em seguida o advogado de Cerveró complementa: “Foi Suíça”. Ele quis dizer que a conta bancária de Romário foi aberta na Suíça.

Edson Ribeiro, até então advogado de Cerveró, confirma que realmente Romário tinha conta na Suíça.

Mais uma vez a conta de Romário foi confirmada depois da indagação do filho de Cerveró, Bernardo Cerveró.

Foi assim que o senador Delcídio Amaral confirma que “em função disso fizeram o que?”, Ou seja, Delcídio Amaral faz a pergunta para ele mesmo responder…

O advogado Edson Ribeiro arremata tudo: “Tira, porque se não tu vai preso”. Nessa parte o então advogado do Cerveró disse que o senador Romário foi aconselhado a tirar a conta para não ser preso. Se o senador Romário não tivesse conta na Suíça não teria ouvido essa recomendação de tirar para não ser preso.