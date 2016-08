Ronaldo Caiado gosta de vaca e não de vaquinha

O senador Ronaldo Caiado, conhecido em todo o Brasil, não como médico, mas sim como pecuarista, entrou com uma representação no Ministério Público Federal, para que seja investigada a origem do dinheiro fruto de uma vaquinha que duas amigas da presidenta Dilma Rousseff vêm fazendo através de um sistema na Internet, denominado “crowdfunding” e que em poucos dias já ultrapassou a meta que era de R$500 mil. Até agora a campanha já conseguiu mais de R$600 mil.

O senador Ronaldo Caiado (DEM-Go) usou recursos de financiamento empresarial para a sua campanha, inclusive doações feitas por empreiteiras investigadas pela Lava Jato, como constam de sua prestação de contas junto ao TRE de Goiás. Até agora não disse que a origem dos recursos das doações para a sua campanha eleitoral são lícitas ou não, mesmo tendo doadores que estão na Lava Jato, mas quer saber a origem das doações feitas pelos que desejam que a Democracia seja defendida em todo o Brasil pela presidenta afastada Dilma Rousseff. Será que quem doou R$10,00 vai ter que explicar a origem do seu dinheiro?

O senador Ronaldo Caiado, que obteve votação até mesmo de membros do PMDB de esquerda, quer de fato eliminar Dilma, Lula e o PT do mapa político do Brasil. Está claro essa sua intenção, quando fala na Tribuna do Senado, o senador goiano deixa transparecer ódio em suas falas. Como pode um juiz, que vai dar o seu parecer final na julgamento do impeachment no Senado, demonstrar tanto ódio assim? (Dilmar Ferreira, membro fundador do MDB e do PMDB).