Rotam desarticula quadrilha de roubo a bancos

Por Rui Reis

Suspeitos eram da região norte do país e morreram em confronto com a Polícia Militar. Trio foi localizado no Parque Industrial João Braz, em Goiânia

A Polícia Militar, por meio das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), localizou nesta terça-feira (07/02), em Goiânia, três homens suspeitos de pertencerem a uma quadrilha de roubo a bancos. Eles estavam escondidos em uma casa no Parque Industrial João Braz. Os policiais foram recebidos a tiros e reagiram. Os três homens morreram no local.

Com os suspeitos, a polícia encontrou três armas de fogo, materiais explosivos, maçaricos com cilindros de oxigênio, alavancas e expansores hidráulicos utilizados para arrombamento de cofres, além de 62 telefones celulares e mais de 300 chips, que foram roubados há poucos dias em uma loja na cidade de Catalão.

De acordo com o comandante de Policiamento da Capital, tenente-coronel Ricardo Rocha, a suspeita é de que os homens – que vieram do Norte do País – estariam organizando a instalação da quadrilha em Goiás. “Acreditamos que eles estavam articulando a vinda de outros integrantes do grupo para o Estado”, explicou.

A PM chegou até os suspeitos por meio de uma denúncia. “Recebemos a informação de que criminosos de outro estado estavam residindo em Goiânia. A participação da população nos ajuda bastante a combater à criminalidade. Estamos intensificando cada dia mais o policiamento preventivo”, afirmou Ricardo Rocha. (SSP-GO)

FOTOS: SSPAP e PM/5