Salário mínimo continua com ganho real

A presidenta Dilma Rousseff manteve o compromisso de dar maior poder de compra para os trabalhadores que recebem salário mínimo. A previsão era de um salário mínimo na casa dos R$870,00, mas a presidenta concedeu um aumento real de mais R$10,00 passando para R$880,00. Aproximadamente 40 milhões de trabalhadores e aposentados recebem um salário mínimo por mês. Com os R$10,00 adicionais, o montante de dinheiro a mais em circulação no Brasil será de R$400 milhões. Como o mínimo vai subir R$100,00, isso significa que entre a correção e ganho real, só os trabalhadores que recebem o salário mínimo vão colocar R$4 bilhões em circulação por mês a mais do que em 2015.

Os trabalhadores e aposentados que recebem o salário mínimo por mês colocam tudo em circulação, já que praticamente nenhuma pessoa com esse salário consegue poupar alguma coisa. Colocando 40 milhões de salários mínimos em circulação, são mais de R$35 bilhões todo mês em circulação no Brasil, o que pode alavancar as vendas e reacender a economia ou pelo menos melhorar um pouco essa recessão que obriga as pessoas a gastarem menos e portanto diminuir a arrecadação de impostos e pior ainda redução do mercado de trabalho.

Manter o poder de compra dos trabalhadores é uma das reivindicações dos movimentos sociais e a decisão da presidenta em conceder um aumento acima da inflação é sinal que Dilma vai mudar os rumos da economia de seu governo.

Nos dois governos do ex-presidente Lula, o salário mínimo teve um extraordinário aumento em dólar, saindo 84,14 dólares em 2002 para 294,46 dólares em 2010. Durante o primeiro governo da presidenta Dilma o valor do mínimo em dólar continuou aumentando, mas agora, com a desvalorização do Real frente à moeda americana, houve uma queda representativa. A partir de janeiro 2016, o mínimo brasileiro vai ficar em torno de 200 dólares.