Secretaria da Educação terá novo modelo de regionais

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) informa que vai promover uma reestruturação total das subsecretarias, extinguindo as 15 regionais remanescentes. A mudança faz parte do estudo técnico sobre as regionais da rede pública estadual e está inserida no Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás.

A secretaria vai enviar à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás um novo modelo de gestão regional com base em critérios rigorosamente técnicos e reitera que a decisão estrutural não vai prejudicar as escolas estaduais cujo ano letivo, iniciado na segunda-feira, 23/1, prossegue dentro da normalidade.

Além da economia de recursos, que serão revertidos às unidades escolares, a mudança tem o intuito de otimizar estruturas, modernizar a gestão, dar mais agilidade à tomada de decisões assegurando a qualidade da educação na rede estadual e o direito do aluno à aprendizagem.