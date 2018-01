Sefaz começa reforma da Delegacia de Fiscalização de Anápolis

Com o objetivo de adequar os ambientes de atendimento ao público, as delegacias Regionais de Fiscalização de Anápolis, Luziânia e Morrinhos passarão por reformas de espaços físicos previstos para iniciar ainda este mês. As mudanças visam atender ao novo modelo de instalações físicas instituído pela Portaria nº280/2015 – GSF que criou o Serviço Integrado de Atendimento ao contribuinte, intitulado de Sefaz Atende.

A proposta de reformas das delegacias situadas nestas três localidades, com grande demanda por atendimento público, tem o intuito de ampliar o acesso dos contribuintes às informações e serviços prestados pela Secretaria da Fazenda. As intervenções nestas unidades de atendimento serão custeadas com recursos do Profisco, que abrange o Projeto de Ampliação do Sistema de Atendimento Rápido.

Além das reformas previstas para as DRFs de Anápolis, Luziânia e Morrinhos, as unidades de Jataí, Goianésia, Itumbiara e Catalão, além das Agenfas da SGPA, Hidrolândia, Guapó e Caldas Novas foram contempladas com novo mobiliário e sinalização visual. Todas essas unidades fazendárias já passaram por mudanças físicas para se adequarem ao novo padrão de atendimento ao usuário pelo Sefaz Atende.

Mais reformas

Há previsão de reforma para as delegacias de Fiscalização de Rio Verde e Porangatu e construção de uma nova sede para a Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa, esta já licitada e em fase de análise de documentos. Também estão sendo realizados estudos para elaboração de projeto para construção de nova sede para Delegacia de Catalão.

Além de melhorias físicas, as unidades de fiscalização estão beneficiadas com novo projeto de sinalização interna e externa, além mobiliários para composição de seus layouts. As obras estarão a cargo da Coordenação de Engenharia e Arquitetura, Gerência de Apoio Logístico e Suprimento, Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças, da Sefaz.