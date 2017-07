Sefaz recebe quase R$ 12 milhões de IPVA autuado

A Secretaria da Fazenda recebeu em junho quase R$ 12 milhões referentes a 12.607 autos de infrações quitados por proprietários de veículos com dívidas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) entre os anos de 2012 e 2016. O valor é parte dos R$ 179 milhões dos cerca de 105 mil autos lavrados no mês de maio pela Coordenação do IPVA.

“O valor recebido, considerado significativo, é resultado das ações de cobrança intensificadas pela Coordenação nos últimos meses”, avalia o coordenador do IPVA, Nivaldo Damasceno. Por outro lado, mostra também que muitos proprietários estão aproveitando as vantagens oferecidas para regularizar a situação junto à Sefaz. É concedido desconto de 80% do valor multa para pagamento à vista, caso seja efetuado na rede bancária em até 30 dias após o recebimento da notificação de lançamento do auto de infração, que é enviada à residência dos inadimplentes. Contudo, a dívida também pode ser parcelada em até 12 meses, dependendo do valor.

Como ainda há um universo grande de proprietários que receberam a notificação da dívida de IPVA, o coordenador orienta que, tanto a emissão do DARE (Documento de Arrecadação Estadual) para pagamento à vista quanto o parcelamento, podem ser feitos pelo site da Secretaria www.sefaz.go.gov.br. O caminho para emitir o DARE é: acessar o menu pagamento de tributos, depois o ícone auto de infração ou notificação de lançamento e, por fim, preencher o campo com o número da placa para emissão do documento. Para parcelar, é só acessar o banner parcelamento de IPVA, na página principal do site. Qualquer dúvida, o motorista pode ligar para o telefone 0300-2101994.