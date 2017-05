Segunda-feira começa com duas mortes

adheler (sobrinho do Rubinho) ambos assassinados nesta segunda-feira (29)

O comerciante Rubinho, mais conhecido na cidade por ser ativo comprador e vendedor de dólares, com vasta atividade em negócios imobiliários. Ele era bastante conhecido no centro de Anápolis, em especial no Shopping Center, uma das mais antigas galerias da cidade ligando as Ruas 15 de Dezembro e a Engenheiro Portela. Ele acaba de ser assassinado nas proximidades do SESC do Jundiaí. Também foi morto seu sobrinho adheler, que já possuía passagens pela polícia.

As vítimas estavam em um bar em frente o SESC do Jundiaí quando entraram quatro elementos todos encapuzados e deram mais de 20 tiros matando os dois praticamente à queima roupa.