Seja Digital prepara a região de Goiânia para o desligamento do sinal analógico de TV

O sinal analógico de televisão será desligado em 31 de maio de 2017

em Goiânia e outros 28 municípios da região.

A Seja Digital desembarca oficialmente na região de Goiânia para preparar a população para o desligamento do sinal analógico de televisão. A partir do dia 31 de maio de 2017, a programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital, com imagem e som de cinema. Apesar de ainda estarmos a mais de cinco meses do prazo, a população precisa se preparar com antecedência.

A Seja Digital éa entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o digital da televisão aberta no Brasil. Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits gratuitos com antena UHF e conversor para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal.

Amigração do sinal analógico de TV para o sinal digital representa um grande avanço tecnológico e coloca o Brasil no mesmo patamar de países como Estados Unidos e Reino Unido. “Ao ser desligado, o sinal analógico de TV vai liberar a faixa de radiofrequência dos 700 MHz e permitir que as operadoras de telefonia móvel possam ativar a tecnolgia 4G com melhor qualidade e maior cobertura, inclusive em ambientes fechados”, afirma Antonio Carlos Martelletto, diretor geral da Seja Digital.

Além de Goiânia, o sinal analógico será desligado em outros 28 municípios do estado: Abadia de Goiás, Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Campo Limpo de Goiás, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Itauçu, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde de Goiás, Pirenópolis, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Teresópolis de Goiás e Trindade.

Informar, orientar e mobilizar – Para informar e preparar a população, a estratégia da Seja Digital é implementar campanhas e ações que mantenham a entidade muito próxima das comunidades menos digitalizadas em cada uma das cidades. “O processo acontecerá de maneira semelhante ao que fizemos em Brasilia”, afirma Patricia Abreu, diretora de comunicação da Seja Digital. “Além da campanha com filmes na TV e na internet, teremos peças de comunicação por toda a região e equipes atuando em locais estratégicos para abordar a população e orientar sobre a instalação da antena, do conversor e como fazer o agendamento para retirar o kit gratuito.”

A Seja Digital tem como parte de suas atribuições distribuir kits gratuitos com antena e conversor para a população cadastrada em Programas Sociais do Governo Federal. A lista de beneficiários é fornecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social para que a Seja Digital informe ao público por meio de cartas e campanhas de comunicação e possa agendar a retirada dos equipamentos. Os kits gratuitos são compostos de antena UHF, conversor e controle remoto.

Para saber se está na lista fornecida pelo Ministérios do Desenvolvimento Social,a população da região de Goiânia já pode acessar o site sejadigital.com.br/kit ou ligar gratuitamente para o número 147 com o CPF ou NIS (Número de Identificação Social) em mãos. Se o nome esitver na lista, deverá preencher o formulário com dados de contato para receber em primeira mão a informação sobre a abertura do agendamento. Caso não esteja na lista, deve preencher o cadastro para que a Seja Digital entre em contato e dê a orientação necessária sobre como preparar sua residência para receber o sinal digital de TV.

Um dos públicos prioritários neste processo é o antenista. O profissional especializado em preparar as residências para receber o sinal de televisão tem a oportunidade de aumentar sua renda com o grande volume de clientes que surgirão durante este período. Os antenistas que se cadastrarem no site www.sejadigital.com.br receberão orientações e capacitação sobre o processo de desligamento do sinal analógico e sobre a TV digital.

Força local – A equipe da Seja Digital que atuará na região será comandada porRommel Sena, que terá a missão de liderar as atividades de mobilização social, fomentar a distribuição de kits conversores a todos os beneficiários dos programas sociais do governo federal, estabelecer parceirias com o setor de comércio e serviço locais, além de se aproximar de autoridades regionais.

Formado em Administração de Empresas pela Pontífica Universidade Católica de Goiás, Sena tem forte experiência em gestão e planejamento de Marketing e Comercial. Trabalhou por dez anos no Grupo Flamboyant, como gerente de marketing do Flamboyant Shopping Center e gestor do Instituto Flamboyant.

Sobre a Seja Digital

A Seja Digital (EAD – Entidade Administradora de Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais TV e RTV) é responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico e para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e tem previsão de finalização em 2018, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.