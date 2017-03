Seja Digital promove treinamento para servidores em Anápolis

O objetivo é preparar os servidores dos CRAS e agentes de saúde sobre o processo de desligamento do sinal analógico de TV para orientar a população

A Seja Digital, entidade responsável por gerir o processo de migração do sinal analógico de TV para o digital, em parceria com a Prefeitura de Anápolis, ministra até sexta-feira, às 16h, um treinamento para os servidores do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e agentes de saúde, no Centro de Formação de Profissionais da Educação (CEFOPE).

O curso tem como objetivo orientar e preparar esses servidores no atendimento à população sobre o processo de desligamento do sinal analógico de TV, que acontecerá no dia 31 de maio em Anápolis e em mais 28 municípios do Estado de Goiás. O desligamento fará com que a programação dos canais abertos seja transmitida apenas pelo sinal digital.

No treinamento, os mobilizadores sociais levam instruções aos servidores do CRAS e agentes de saúde sobre o processo de migração do sinal analógico de TV para o digital, além de orientá-los sobre a distribuição de kits gratuitos para televisão digital, que vem sendo feita pela Seja Digital às famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal. Além disso, por meio do atendimento no CRAS, os beneficiários conseguirão saber se têm direito ao kit (com conversor, antena digital, cabos e controle remoto), tirar dúvidas sobre o processo de desligamento e realizar o agendamento para a retirada do kit gratuito em um dos pontos de distribuição.

“O nosso objetivo é que a informação sobre o processo de desligamento do sinal analógico de TV chegue a toda população de Anápolis para que ela possa se preparar para receber o sinal digital e viver essa nova experiência. Não queremos deixar ninguém para trás, por isso firmamos uma parceria com a prefeitura e vamos capacitar os servidores do CRAS e agentes de saúde para nos ajudar a mobilizar a população e também orientar as pessoas que têm dúvidas sobre o processo do desligamento”, explica Rommel Sena, gerente regional da Seja Digital.

Sobre a Seja Digital

A Seja Digital (EAD – Entidade Administradora de Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais TV e RTV) é responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mais de 1300 municípios terão o sinal analógico desligado até 2018.