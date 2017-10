Senador Aécio Neves é salvo pelos colegas

Ao contrário do que ocorreu com Delcídio e com Demóstenes Torres, os senadores acabaram de livrar o pescoço do senador Aécio Neves (PSDB) de Minas Gerais. Fica cada vez mais claro que o golpe foi comandado pelos tucanos que são intocáveis pela justiça brasileira, com proteção dos parlamentares que não aceitam que corruptos daquele partido sejam punidos.

Por 44 votos contra 26, Plenário derruba a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de afastar o senador Aécio Neves do mandato e mantê-lo em recolhimento noturno. Diante dessa decisão, o senador que pediu dinheiro para a JBS pode sair de casa à noite e amanhã retornar para o Senado onde poderá exercer seu mandato e disputar a reeleição no próximo ano. Depois de destruir o Brasil, Aécio Neves deixou o STF pequeno e submisso aos interesses da política corrupta que passou a comandar o Governo Brasileiro.

Enquanto isso, o empresário Joesley Batista, que denunciou o senador Aécio continua preso e certamente receberá uma pena de mais de 30 anos por subornar os intocáveis corruptos.

Como votaram os senadores goianos:

SIM

Lúcia Vânia (PSB)

Ronaldo Caiado (DEM)

NÃO

Wilder Morais (PP)

